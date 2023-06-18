Регион

Уведомления отключены

17 июня, 22:51

Песков оценил реализацию африканской мирной инициативы по Украине

Песков: Очень большая часть африканской мирной инициативы по Украине реализуема

Африканская инициатива по мирному урегулированию конфликта на Украине во многом реализуема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заметил, что Россия к её обсуждению готова, однако этого нельзя сказать об украинской стороне.

"Безусловно, очень большая часть мирной инициативы, с которой приехали африканцы, абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться", — рассказал Песков в интервью RT.

Проанализировав информацию, поступившую из Киева, можно прийти к выводу о неготовности украинского президента Владимира Зеленского и киевского режима в целом к диалогу и обсуждению конкретных параметров. Представитель Кремля напомнил, что президент Украины подписал указ, запрещающий главам страны вести переговоры с российской стороной.

"То есть говорить о чём-то в этой ситуации очень сложно предметно. Мы готовы. У нас есть политическая воля, у нас есть готовность. Но диалога здесь пока не просматривается, и какого-то фундамента для диалога нет", — заметил Песков.

Ранее Песков высоко оценил инициативы других стран в урегулировании конфликта на Украине. Он заметил, что Москва всегда остаётся открытой для их обсуждения.

Путин впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора

Путин впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора

Инициативы по мирному урегулированию конфликта звучали не раз от ряда стран. В их числе Китай, а также ЮАР, чей план был озвучен на днях. Кстати, не раз о готовности стать посредником в украинском кризисе заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А в феврале готовность стать посредником выразил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Также известно, что Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине, однако в России не известно о её работе.

Обложка ©

kremlin.ru

Арина Родионова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров