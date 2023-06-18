Песков оценил реализацию африканской мирной инициативы по Украине
Песков: Очень большая часть африканской мирной инициативы по Украине реализуема
Африканская инициатива по мирному урегулированию конфликта на Украине во многом реализуема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заметил, что Россия к её обсуждению готова, однако этого нельзя сказать об украинской стороне.
"Безусловно, очень большая часть мирной инициативы, с которой приехали африканцы, абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться", — рассказал Песков в интервью RT.
Проанализировав информацию, поступившую из Киева, можно прийти к выводу о неготовности украинского президента Владимира Зеленского и киевского режима в целом к диалогу и обсуждению конкретных параметров. Представитель Кремля напомнил, что президент Украины подписал указ, запрещающий главам страны вести переговоры с российской стороной.
"То есть говорить о чём-то в этой ситуации очень сложно предметно. Мы готовы. У нас есть политическая воля, у нас есть готовность. Но диалога здесь пока не просматривается, и какого-то фундамента для диалога нет", — заметил Песков.
Ранее Песков высоко оценил инициативы других стран в урегулировании конфликта на Украине. Он заметил, что Москва всегда остаётся открытой для их обсуждения.
Инициативы по мирному урегулированию конфликта звучали не раз от ряда стран. В их числе Китай, а также ЮАР, чей план был озвучен на днях. Кстати, не раз о готовности стать посредником в украинском кризисе заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А в феврале готовность стать посредником выразил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Также известно, что Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине, однако в России не известно о её работе.