Африканская инициатива по мирному урегулированию конфликта на Украине во многом реализуема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заметил, что Россия к её обсуждению готова, однако этого нельзя сказать об украинской стороне.

"Безусловно, очень большая часть мирной инициативы, с которой приехали африканцы, абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться", — рассказал Песков в интервью RT.

Проанализировав информацию, поступившую из Киева, можно прийти к выводу о неготовности украинского президента Владимира Зеленского и киевского режима в целом к диалогу и обсуждению конкретных параметров. Представитель Кремля напомнил, что президент Украины подписал указ, запрещающий главам страны вести переговоры с российской стороной.

"То есть говорить о чём-то в этой ситуации очень сложно предметно. Мы готовы. У нас есть политическая воля, у нас есть готовность. Но диалога здесь пока не просматривается, и какого-то фундамента для диалога нет", — заметил Песков.