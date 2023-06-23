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23 июня, 15:47

В Бундестаге заявили, что власти ФРГ помогают США скрывать следы подрыва "Северных потоков"

Член Бундестага Шмидт: Власти ФРГ дают США шанс скрыть следы подрыва "Потоков"

Правительство Германии не заинтересовано в объективном расследовании теракта на "Северных потоках". В сотрудничестве с США оно пытается скрыть данные о виновниках случившегося. Так считает депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", соучредитель Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ойген Шмидт.

"Ровно восемь месяцев назад три из четырёх трубопроводов "Северного потока" были взорваны. После этого инцидента я направил федеральному правительству Германии более ста запросов. Недавно пришли ответы ещё на 34. Все они уклончивы и недостаточны", — отметил он в видео на своём ютуб-канале.

По словам Шмидта, немецкие следственные органы работают по "Северным потокам" совместно с США. Поэтому федеральное правительство исключает возможность того, что Соединённые Штаты могут быть возможным преступником.

"Немецкое правительство, работая с США, даёт шанс скрыть следы преступления в подрыве "Северных потоков". Даёт ли это потенциальным преступникам возможность замести следы или проложить новые, ложные следы?" — задался вопросом Шмидт.

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Подводный дрон в мельчайших деталях снял место подрыва "Северных потоков"

Он добавил, что фракция от партии "Альтернатива для Германии" выступает против назначения виновных без суда и следствия и призывает правительство ФРГ проявить волю к расследованию и представлению интересов Германии, а не других стран.

Ранее Лайф писал о том, что у Москвы есть сомнения по поводу того, что Германия, Дания и Швеция расследуют обстоятельства теракта на "Северных потоках".

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В Германии заявили о необходимости начать ремонт "Северного потока" прямо сейчас

Напомним, в сентябре 2022 году произошёл подрыв "Северных потоков". Американский журналист Сеймур Херш провёл расследование и заявил о том, что, за случившемся стоят США. При этом, в Вашингтоне отрицают свою вину. Там заявили, что ответственность за теракт лежит на некой "проукраинской группировке". Недавно американское издание Politico писало о том, что разведка Нидерландов знала о планах Киева взорвать "Северные потоки" за три месяца до диверсий. По некоторым данным, руководителем операции был главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Обложка ©

Getty Images / Danish Defence

Илья Суриков
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