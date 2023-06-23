В Бундестаге заявили, что власти ФРГ помогают США скрывать следы подрыва "Северных потоков"

Правительство Германии не заинтересовано в объективном расследовании теракта на "Северных потоках". В сотрудничестве с США оно пытается скрыть данные о виновниках случившегося. Так считает депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", соучредитель Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ойген Шмидт.

"Ровно восемь месяцев назад три из четырёх трубопроводов "Северного потока" были взорваны. После этого инцидента я направил федеральному правительству Германии более ста запросов. Недавно пришли ответы ещё на 34. Все они уклончивы и недостаточны", — отметил он в видео на своём ютуб-канале.

По словам Шмидта, немецкие следственные органы работают по "Северным потокам" совместно с США. Поэтому федеральное правительство исключает возможность того, что Соединённые Штаты могут быть возможным преступником.

"Немецкое правительство, работая с США, даёт шанс скрыть следы преступления в подрыве "Северных потоков". Даёт ли это потенциальным преступникам возможность замести следы или проложить новые, ложные следы?" — задался вопросом Шмидт.

Он добавил, что фракция от партии "Альтернатива для Германии" выступает против назначения виновных без суда и следствия и призывает правительство ФРГ проявить волю к расследованию и представлению интересов Германии, а не других стран.