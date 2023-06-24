Сальдо призвал Пригожина остановиться и напомнил о печальной участи всех мятежников

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина остановиться. Он также напомнил ему об общей задаче СВО.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина остановиться. Видео © t.me / SALDO_VGA

"Было бы очень правильно и хорошо, чтобы именно Евгений Пригожин сам остановил эти действия, потому что в истории России мятежи ещё никогда не приводили мятежников к успеху — они подавлялись. Единственное, что из этого происходило, это мешало выполнению общей задачи", — сказал Сальдо в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он уточнил, что общая задача — добиться победы в специальной военной операции, "освободить Украину от нацистского влияния и тлетворного влияния Запада". По словам Сальдо, вчерашние события в Ростове и их сегодняшнее продолжение совсем не совместимы с целями и задачами СВО. Врио губернатора Херсонской области также заметил, что в ходе спецоперации ЧВК "Вагнер" совершала героические действия, которые привели к освобождению Артёмовска и других населённых пунктов. И сейчас бойцы ЧВК сражаются вместе с другими воинами на линии боевого соприкосновения.

"Но выражать своё несогласие с действиями руководства страны и Генштаба по управлению специальной военной операцией вот именно таким образом несовместимо с законодательством. Евгений Пригожин знает, что во время военного положения публичные заявления запрещены", — подчеркнул Сальдо.