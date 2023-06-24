Сомнений нет: Грызлов уверен, что мятеж предателей из "Вагнера" будет подавлен
Посол России в Белоруссии Грызлов заявил, что мятеж ЧВК "Вагнер" будет подавлен
Председатель высшего совета "Единой России" и посол РФ в Минске Борис Грызлов не сомневается, что вооружённый мятеж со стороны ЧВК "Вагнер" будет подавлен. Он также напомнил, что любые подобные провокации, как показывает история, всегда заканчиваются плохо для зачинщиков.
"Бунт будет подавлен! Сомнений в этом нет. История подтвердит, кто оказались истинными патриотами страны, а кто — предателями", — сказал Грызлов в беседе с ТАСС.
Он также призвал сограждан сплотиться вокруг президента страны Владимира Путина и выразил уверенность в том, что конституционный порядок будет в кратчайшие сроки восстановлен.
В поддержку Владимира Путина и граждан уже высказались десятки губернаторов, депутатов, политиков и политологов, военных командиров.
Напомним, утром 24 июня Путин выступил с телеобращением к гражданам страны, военным и правоохранителям в связи с попыткой вооружённого мятежа, устроенного ЧВК "Вагнер". Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он как президент, Верховный главнокомандующий и гражданин сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.