Сомнений нет: Грызлов уверен, что мятеж предателей из "Вагнера" будет подавлен

Председатель высшего совета "Единой России" и посол РФ в Минске Борис Грызлов не сомневается, что вооружённый мятеж со стороны ЧВК "Вагнер" будет подавлен. Он также напомнил, что любые подобные провокации, как показывает история, всегда заканчиваются плохо для зачинщиков.

"Бунт будет подавлен! Сомнений в этом нет. История подтвердит, кто оказались истинными патриотами страны, а кто — предателями", — сказал Грызлов в беседе с ТАСС.

Он также призвал сограждан сплотиться вокруг президента страны Владимира Путина и выразил уверенность в том, что конституционный порядок будет в кратчайшие сроки восстановлен.