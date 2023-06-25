Власти Липецкой области сообщили, что ЧВК "Вагнер" покинула регион
Бойцы ЧВК "Вагнер" покинули территорию Липецкой области. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Подразделения ЧВК "Вагнер", остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона", — говорится в сообщении.
Ранее под Липецком перерывали трассы, чтобы остановить движение техники ЧВК "Вагнер". Губернатор Липецкой области заявил об усилении мер безопасности в регионе.
Напомним, накануне бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.