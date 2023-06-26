Ситуация с безопасностью воды в Чёрном море после прорыва ГЭС стабильная

Роспотребнадзор продолжает следить за последствиями прорыва Каховской ГЭС и, в частности, за состоянием воды в Чёрном море. Сейчас ситуация там стабильная, подчеркнули в ведомстве.

Сейчас специалисты ведут промывку и дезинфекцию водопроводных сетей и прочих сооружений. После этого образцы воды будут забраны на лабораторный анализ.