Ситуация с безопасностью воды в Чёрном море после прорыва ГЭС стабильная
Роспотребнадзор продолжает следить за последствиями прорыва Каховской ГЭС и, в частности, за состоянием воды в Чёрном море. Сейчас ситуация там стабильная, подчеркнули в ведомстве.
Сейчас специалисты ведут промывку и дезинфекцию водопроводных сетей и прочих сооружений. После этого образцы воды будут забраны на лабораторный анализ.
"Особое внимание уделяется контролю за безопасностью воды в Чёрном море, замеры регулярно проводятся в четырёх контрольных точках. Ситуация стабильная", — цитирует пресс-службу ведомства телеканал RT.
Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ. Уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области, в том числе в Новой Каховке. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, плотина подлежит восстановлению, к этому могут приступить после завершения СВО на Украине. Также он отметил, что нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы. По последним данным, в результате прорыва дамбы погибло 48 человек.
Unsplash