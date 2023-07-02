Володин заявил о единении общества во время мятежа, несмотря на многопартийность
Спикер ГД РФ Володин: Общество доказало зрелость и не поддержало мятеж "Вагнера"
Авторитет президента РФ Владимира Путина продолжает оставаться на высоком уровне, это доказал тот факт, что никто из россиян не встал на сторону мятежников из ЧВК "Вагнер". Об этом сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Непростая ситуация показала, насколько высок авторитет президента среди гражданского общества и военнослужащих. Несмотря на многопартийность и возможность высказать самые разные точки зрения, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж. Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, события 23–24 июня запомнятся как "дни единения и консолидации общества вокруг нашего президента". Путин грамотно вывел страну из опасной ситуации, что укрепило его позиции как внутри России, так и на международной арене, добавил спикер. Володин подчеркнул, что удалось не допустить кровопролития и смуты, а большинство вагнеровцев согласились продолжать защищать Родину, но в составе действующей армии РФ.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" попытались устроить мятеж на юге России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. Позже в Кремле заявили о прекращении дела о мятеже. Сейчас Пригожин, по словам Лукашенко, находится в Белоруссии.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ