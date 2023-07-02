Володин заявил о единении общества во время мятежа, несмотря на многопартийность

Авторитет президента РФ Владимира Путина продолжает оставаться на высоком уровне, это доказал тот факт, что никто из россиян не встал на сторону мятежников из ЧВК "Вагнер". Об этом сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Непростая ситуация показала, насколько высок авторитет президента среди гражданского общества и военнослужащих. Несмотря на многопартийность и возможность высказать самые разные точки зрения, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж. Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость", — написал он в телеграм-канале.