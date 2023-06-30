Политолог — о главе "Вагнера": Погрузился в виртуальное пространство и сошёл с ума
Политолог Мартынов: Пригожин погрузился в виртуальное пространство и сошёл с ума
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погрузился в виртуальное пространство и сошёл с ума. Результатом стала попытка вооружённого мятежа, заявил политолог Алексей Мартынов в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований "Пригожинский мятеж": почему он не мог закончиться удачей".
Политолог Алексей Мартынов рассказал о мятеже ЧВК "Вагнер". Видео © LIFE
"Реальная жизнь очень сильно отличается от жизни в каком-нибудь "Телеграме". Человек (Пригожин) погрузился в виртуальное пространство и сошёл с ума, и в итоге произошло то, что произошло", — сказал Мартынов.
По словам политолога, успеха Пригожин в любом случае не добился бы. Общество моментально сплотилось вокруг властей, в том числе вокруг президента страны Владимира Путина. Он также добавил, что участники СВО, все военные и силовые структуры "мгновенно среагировали и консолидировались вокруг власти, вокруг президента". Эксперт заметил, что всё общество наблюдало за происходящим, но было уверено в подавлении мятежа.
"Разрешение этого кризиса стало возможным только благодаря личному участию и личной воле президента Путина", — подчеркнул Мартынов, добавив, что президент — гарант Конституции и безопасности людей.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. Позже в Кремле заявили о прекращении дела о мятеже. А Лукашенко уточнил, что Пригожин находится в Белоруссии.
ТАСС / Романенко Эрик