Политолог — о главе "Вагнера": Погрузился в виртуальное пространство и сошёл с ума

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погрузился в виртуальное пространство и сошёл с ума. Результатом стала попытка вооружённого мятежа, заявил политолог Алексей Мартынов в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований "Пригожинский мятеж": почему он не мог закончиться удачей".

Политолог Алексей Мартынов рассказал о мятеже ЧВК "Вагнер". Видео © LIFE

"Реальная жизнь очень сильно отличается от жизни в каком-нибудь "Телеграме". Человек (Пригожин) погрузился в виртуальное пространство и сошёл с ума, и в итоге произошло то, что произошло", — сказал Мартынов.

По словам политолога, успеха Пригожин в любом случае не добился бы. Общество моментально сплотилось вокруг властей, в том числе вокруг президента страны Владимира Путина. Он также добавил, что участники СВО, все военные и силовые структуры "мгновенно среагировали и консолидировались вокруг власти, вокруг президента". Эксперт заметил, что всё общество наблюдало за происходящим, но было уверено в подавлении мятежа.