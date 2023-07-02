Десятки автомобилей украли из автосалона в Марселе в ходе беспорядков во Франции

В ходе неутихающих беспорядков во Франции неизвестные украли из автосалона в Марселе несколько десятков автомобилей. Об этом сообщает телеканал BFM.

Радикалы во всём чёрном и балаклавах сломали ворота стоянки салона в 14-м округе города и украли несколько десятков новых и б/у машин. Бунтовщики разбили булыжниками витрину автосалона и стёкла выставочных экземпляров. У некоторых автомобилей злоумышленники вынули запчасти и оборудование, камеру наблюдения также разбили.

По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Лё Мэра, в результате беспорядков в стране пострадало более 700 коммерческих предприятий.