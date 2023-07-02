Десятки автомобилей украли из автосалона в Марселе в ходе беспорядков во Франции
В ходе неутихающих беспорядков во Франции неизвестные украли из автосалона в Марселе несколько десятков автомобилей. Об этом сообщает телеканал BFM.
Радикалы во всём чёрном и балаклавах сломали ворота стоянки салона в 14-м округе города и украли несколько десятков новых и б/у машин. Бунтовщики разбили булыжниками витрину автосалона и стёкла выставочных экземпляров. У некоторых автомобилей злоумышленники вынули запчасти и оборудование, камеру наблюдения также разбили.
По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Лё Мэра, в результате беспорядков в стране пострадало более 700 коммерческих предприятий.
Чётко сформулированных требований и заявлений у протестующих нет, по большей части это сугубо хулиганские действия и мародёрство. Самая сложная ситуация сложилась в пригородах Парижа: Марселе, Лионе, Тулузе и Лилле.
Напомним, беспорядки во Франции вспыхнули после убийства полицейским 17-летнего алжирца, который, как утверждается, отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Из-за гражданского бунта президенту Эмманюэлю Макрону даже пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе. Полицейский, застреливший подростка, уже принёс извинения семье погибшего, он задержан, а бабушка алжирца призвала остановить протесты. В ночь на воскресенье во Франции были задержаны около тысячи участников массовых беспорядков.
Twitter / IlkhaAgency