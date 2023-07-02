Жители Кривого Рога на Украине получают воду почасово
Офис Зеленского: После ЧП на Каховской ГЭС вода в Кривой Рог поступает почасово
После подрыва Каховской гидроэлектростанции вода для жителей Кривого Рога (Днепропетровская область) подаётся почасово. Об этом в своём телеграм-канале сообщил замглавы Офиса президента Украины Алексей Кулеба.
"Город Кривой Рог — вода есть, подаётся почасово. Продолжается строительство магистрального водопровода Ингулец – Южное — масштабный проект, который позволит дать воду двум районам. Ему максимум внимания и сил от местной и областной власти", — написал он.
Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул ранее заявлял, что воды в городе хватит лишь на полтора месяца — и то при её экономном потреблении. Городские предприятия частично приостановили работу.
Напомним, 6 июня Каховская ГЭС подверглась обстрелу ВСУ, в результате чего дамба станции разрушилась. Уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. В МЧС РФ ущерб от подрыва оценили в 1,2 миллиарда рублей. По данным на 26 июня, число погибших достигло 48 человек. Как заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, плотина подлежит восстановлению, но нижнее течение реки Днепр находится в состоянии экологической катастрофы.
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