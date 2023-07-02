Жители Кривого Рога на Украине получают воду почасово

После подрыва Каховской гидроэлектростанции вода для жителей Кривого Рога (Днепропетровская область) подаётся почасово. Об этом в своём телеграм-канале сообщил замглавы Офиса президента Украины Алексей Кулеба.

"Город Кривой Рог — вода есть, подаётся почасово. Продолжается строительство магистрального водопровода Ингулец – Южное — масштабный проект, который позволит дать воду двум районам. Ему максимум внимания и сил от местной и областной власти", — написал он.