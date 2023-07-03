Кремль высоко оценил работу ФСБ во время мятежа ЧВК "Вагнер"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что спецслужбы и госорганы страны во время мятежа ЧВК "Вагнер" выполнили свои функции должным образом. Так он ответил на вопрос, довольны ли в Кремле работой ФСБ во время событий 24 июня.