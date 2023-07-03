Кремль высоко оценил работу ФСБ во время мятежа ЧВК "Вагнер"
Песков уверен, что спецслужбы выполнили свои функции должным образом при мятеже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что спецслужбы и госорганы страны во время мятежа ЧВК "Вагнер" выполнили свои функции должным образом. Так он ответил на вопрос, довольны ли в Кремле работой ФСБ во время событий 24 июня.
"Все министерства, спецслужбы выполняют свои функции, делают всё должным образом", — заметил Песков
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" попытались устроить мятеж. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. Позже в Кремле заявили о прекращении дела о мятеже. Сейчас Пригожин, по словам Лукашенко, находится в Белоруссии.
ТАСС / NEWS.ru / Анатолий Карбинов