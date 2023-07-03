Французы просят ввести режим ЧП для подавления беспорядков из-за убийства подростка

Почти 70% жителей Франции хотят, чтобы в стране ввели режим чрезвычайного положения. Такие данные приводит Французский институт общественного мнения (IFOP).

Граждан опрашивали с 29 по 30 июня. Всего на вопросы ответило 1005 человек старше 18 лет. Погрешность исследования составляет от 1,4 до 3,1 п.п.