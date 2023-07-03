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3 июля, 11:57

Французы просят ввести режим ЧП для подавления беспорядков из-за убийства подростка

IFOP: 69% французов выступили за введение в стране чрезвычайного положения

<p>Беспорядки во Франции. Обложка © ТАСС / ЕРА / MOHAMMED BADRA</p>

Беспорядки во Франции. Обложка © ТАСС / ЕРА / MOHAMMED BADRA

Почти 70% жителей Франции хотят, чтобы в стране ввели режим чрезвычайного положения. Такие данные приводит Французский институт общественного мнения (IFOP).

"69 процентов французов поддерживают введение режима чрезвычайного положения", — сообщается по результатам опроса.

Исследователи задавали жителям Франции соответствующие вопросы по прошествии нескольких ночей неутихающих беспорядков, возникших в результате гибели 17-летнего алжирца.

Граждан опрашивали с 29 по 30 июня. Всего на вопросы ответило 1005 человек старше 18 лет. Погрешность исследования составляет от 1,4 до 3,1 п.п.

Французский политик предрёк стране гражданскую войну из-за массовых беспорядков

Французский политик предрёк стране гражданскую войну из-за массовых беспорядков

Напомним, беспорядки по всей стране вспыхнули после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения в пригороде Парижа. Как сообщается, юноша отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Из-за акций протеста президент Эмманюэль Макрон был вынужден покинуть саммит ЕС в Брюсселе. Полицейский, застреливший подростка, уже извинился перед родственниками погибшего, а также был задержан. Бабушка алжирца призвала остановить протесты. Президент Эмманюэль Макрон поручил разобраться в причинах продолжающихся столкновений.

Ирина Фальке
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