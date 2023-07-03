Французский мэр отказался ехать на приём к Макрону ради "пустых пафосных речей"

Шарль Аслангюль, мэр коммуны Бри-сюр-Марн в департаменте Валь-де-Марн, отказался явиться в Елисейский дворец на приём, который организовали специально для глав пострадавших от бунтов коммун. Такое заявление политик сделал у себя в Twitter.

"Как французский мэр, я откажусь ехать в Елисейский дворец слушать Эмманюэля Макрона. Руководитель государства должен руководить и наводить порядок без уступок! Мы ждём действий, а не очередных пустых пафосных речей", — написал он.