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3 июля, 17:57

Французский мэр отказался ехать на приём к Макрону ради "пустых пафосных речей"

Мэр коммуны Бри-сюр-Марн Шарль Аслангюль отказался ехать на приём к Макрону

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock

Шарль Аслангюль, мэр коммуны Бри-сюр-Марн в департаменте Валь-де-Марн, отказался явиться в Елисейский дворец на приём, который организовали специально для глав пострадавших от бунтов коммун. Такое заявление политик сделал у себя в Twitter.

"Как французский мэр, я откажусь ехать в Елисейский дворец слушать Эмманюэля Макрона. Руководитель государства должен руководить и наводить порядок без уступок! Мы ждём действий, а не очередных пустых пафосных речей", написал он.

Аслангюль, как и ещё 20 французских мэров, ввёл в своей коммуне комендантский час. Он сообщал, что на прошлой неделе агрессивно настроенные и вооружённые граждане громили регион, в частности разграбили магазин, якобы пытаясь привлечь внимание полиции к себе. Комендантский час в Бри-сюр-Марн был отменён 1 июля.

Во Франции осудили обокравших магазины во время беспорядков

Во Франции осудили обокравших магазины во время беспорядков

Напомним, беспорядки во Франции вспыхнули после убийства полицейским подростка алжирского происхождения, который, как сообщалось, отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Участники протестов жгут машины, строят баррикады и даже нападают на дома чиновников. Французские политики призывают отключить соцсети на время волнений. Самого подростка уже похоронили, а его бабушка выступила против дальнейших погромов.

Юрий Лысенко
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