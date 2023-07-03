Французский мэр отказался ехать на приём к Макрону ради "пустых пафосных речей"
Мэр коммуны Бри-сюр-Марн Шарль Аслангюль отказался ехать на приём к Макрону
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock
Шарль Аслангюль, мэр коммуны Бри-сюр-Марн в департаменте Валь-де-Марн, отказался явиться в Елисейский дворец на приём, который организовали специально для глав пострадавших от бунтов коммун. Такое заявление политик сделал у себя в Twitter.
"Как французский мэр, я откажусь ехать в Елисейский дворец слушать Эмманюэля Макрона. Руководитель государства должен руководить и наводить порядок без уступок! Мы ждём действий, а не очередных пустых пафосных речей", — написал он.
Аслангюль, как и ещё 20 французских мэров, ввёл в своей коммуне комендантский час. Он сообщал, что на прошлой неделе агрессивно настроенные и вооружённые граждане громили регион, в частности разграбили магазин, якобы пытаясь привлечь внимание полиции к себе. Комендантский час в Бри-сюр-Марн был отменён 1 июля.
Напомним, беспорядки во Франции вспыхнули после убийства полицейским подростка алжирского происхождения, который, как сообщалось, отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Участники протестов жгут машины, строят баррикады и даже нападают на дома чиновников. Французские политики призывают отключить соцсети на время волнений. Самого подростка уже похоронили, а его бабушка выступила против дальнейших погромов.