В НАТО исключили вступление Швеции в альянс на предстоящем саммите

Швеция не вступит в НАТО на саммите в Вильнюсе, запланированном на 11–12 июля, так как ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при согласии Анкары. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Что возможно и что мы хотим достичь — это позитивное решение на саммите, где Турция согласилась бы на ратификацию. Но там ещё нужно будет проделать работу. Ратификация не произойдёт к понедельнику", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, выразив надежду, что страны – участницы альянса всё-таки смогут достичь общего решения по поводу вступления шведов в НАТО.

Столтенберг добавил, что перед саммитом, 10 июля, он встретится с лидерами Турции и Швеции в Вильнюсе для продолжения работы над разрешением разногласий.