В НАТО исключили вступление Швеции в альянс на предстоящем саммите
Столтенберг: Швеция не вступит в НАТО на саммите в Вильнюсе
Швеция не вступит в НАТО на саммите в Вильнюсе, запланированном на 11–12 июля, так как ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при согласии Анкары. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Что возможно и что мы хотим достичь — это позитивное решение на саммите, где Турция согласилась бы на ратификацию. Но там ещё нужно будет проделать работу. Ратификация не произойдёт к понедельнику", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, выразив надежду, что страны – участницы альянса всё-таки смогут достичь общего решения по поводу вступления шведов в НАТО.
Столтенберг добавил, что перед саммитом, 10 июля, он встретится с лидерами Турции и Швеции в Вильнюсе для продолжения работы над разрешением разногласий.
Напомним, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. Разрешение на проведение скандальной акции ему дала полиция Швеции. Сожжение священной книги ислама осудил глава МИД Турции Хакан Фидан, подчеркнув, что такие антиисламские действия недопустимы. А вот генсек НАТО Йенс Столтенберг нашёл оправдание действиям Момики.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО ещё в мае прошлого года, однако Турция заблокировала этот процесс из-за невыполнения Стокгольмом условий меморандума о борьбе с терроризмом. По мнению Анкары, шведские власти лояльны к Рабочей партии Курдистана, которую в самой Турции считают террористической. В мае 2023 года турецкий МИД подчеркнул, что, хотя Швеция приняла закон о терроризме, этого недостаточно, нужны более "конкретные шаги". При этом в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что скандинавская страна выполнила условия Турции и может вступить в альянс.
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