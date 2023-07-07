Захарова констатировала провал ООН в выполнении российской части зерновой сделки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что ООН не справилась с выполнением российской части договорённостей по зерновой сделке. Её слова прозвучали в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"У них [ООН] есть чёткое понимание, что они провалили свою работу по реализации пакетного соглашения, которое было предложено ими же, генсеком ООН", — сказала дипломат.
По словам Захаровой, международная организация не смогла справиться со своей задачей по многим причинам, которые как зависят от ООН, так и не зависят от неё.
Напомним, зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров. В начале 2023 года он был продлён до 18 мая, а после — до 17 июля. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из договора из-за неисполнения российской части сделки. Об этом также заявил и президент РФ Владимир Путин, обвинив Киев в использовании зерновых коридоров для запуска морских беспилотников. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также считает, что в нынешнем виде сделка совсем не нужна.
VK / МИД России