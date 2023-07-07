Захарова констатировала провал ООН в выполнении российской части зерновой сделки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что ООН не справилась с выполнением российской части договорённостей по зерновой сделке. Её слова прозвучали в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"У них [ООН] есть чёткое понимание, что они провалили свою работу по реализации пакетного соглашения, которое было предложено ими же, генсеком ООН", — сказала дипломат.