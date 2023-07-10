Опекунша – убийца шестилетнего мальчика на Урале попросилась на свободу

Защита опекунши Вероники Наумовой, которая полгода прятала в гараже тело убитого шестилетнего Далера и которая сейчас по решению суда Екатеринбурга находится в СИЗО, пытается оспорить меру пресечения. Об этом пишет местное издание Е1.ru.

Так, в Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба от имени Вероники Наумовой, которая попросила изменить ей меру пресечения на более мягкую, например перевести на домашний арест или выпустить из-под стражи под подписку о невыезде.

"Мы будем настаивать на любой мере, кроме заключения под стражу. Хоть домашний арест, хоть запрет определённых действий, хоть подписка о невыезде. Мы считаем, что она не представляет общественной опасности", — заявила адвокат Жанна Калегина.