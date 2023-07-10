Опекунша – убийца шестилетнего мальчика на Урале попросилась на свободу
Убившая шестилетнего мальчика на Урале опекунша потребовала выпустить её из СИЗО
Опекунша Вероника Наумова, убившая шестилетнего Далера Бобиева. Обложка © eanews.ru
Защита опекунши Вероники Наумовой, которая полгода прятала в гараже тело убитого шестилетнего Далера и которая сейчас по решению суда Екатеринбурга находится в СИЗО, пытается оспорить меру пресечения. Об этом пишет местное издание Е1.ru.
Так, в Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба от имени Вероники Наумовой, которая попросила изменить ей меру пресечения на более мягкую, например перевести на домашний арест или выпустить из-под стражи под подписку о невыезде.
"Мы будем настаивать на любой мере, кроме заключения под стражу. Хоть домашний арест, хоть запрет определённых действий, хоть подписка о невыезде. Мы считаем, что она не представляет общественной опасности", — заявила адвокат Жанна Калегина.
Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 12 июля.
Как уже рассказывал Лайф, 27 июня стало известно о пропаже шестилетнего ребёнка в Екатеринбурге. 29 июня его тело обнаружили в сумке в гараже рядом с домом его опекунши Вероники. В итоге она была задержана и арестована судом до 26 августа. Как выяснило следствие, Вероника расправилась с приёмным сыном ещё в декабре 2022 года. Причём ещё целых полгода после его убийства получала пособие, а соцработники по какой-то причине "не замечали" пропажи мальчика. Кстати, уголовное наказание грозит в том числе и им.