Первый с 2019 года самолёт вылетел из Сочи в Тбилиси

Из аэропорта Сочи в Тбилиси вылетел первый с 2019 года самолёт. Маршрут выполняет борт, принадлежащий авиакомпании Red Wings.

Согласно данным онлайн-табло сочинского аэропорта, изначально рейс WZ 557 должен был отправиться в Тбилиси в 14:00 по московскому времени, однако вылет перенесли.