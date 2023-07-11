Первый с 2019 года самолёт вылетел из Сочи в Тбилиси
Из аэропорта Сочи в Тбилиси вылетел первый с 2019 года самолёт. Маршрут выполняет борт, принадлежащий авиакомпании Red Wings.
Согласно данным онлайн-табло сочинского аэропорта, изначально рейс WZ 557 должен был отправиться в Тбилиси в 14:00 по московскому времени, однако вылет перенесли.
Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. 19 мая в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили оказался рад этому событию, хотя ряд граждан Грузии встретил первый российский самолёт протестами. Недовольна осталась и президент Саломе Зурабишвили, назвав возобновление полётов провокацией. В ответ на это Georgian Airways объявила её персоной нон грата.
Telegram / Red Wings