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11 июля, 13:47

Первый с 2019 года самолёт вылетел из Сочи в Тбилиси

Из аэропорта Сочи в Тбилиси вылетел первый с 2019 года самолёт. Маршрут выполняет борт, принадлежащий авиакомпании Red Wings.

Согласно данным онлайн-табло сочинского аэропорта, изначально рейс WZ 557 должен был отправиться в Тбилиси в 14:00 по московскому времени, однако вылет перенесли.

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Georgian Airways запускает рейсы из Москвы в Ниццу с пересадкой в Тбилиси

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. 19 мая в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили оказался рад этому событию, хотя ряд граждан Грузии встретил первый российский самолёт протестами. Недовольна осталась и президент Саломе Зурабишвили, назвав возобновление полётов провокацией. В ответ на это Georgian Airways объявила её персоной нон грата.

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Telegram / Red Wings

Наталья Исакова
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