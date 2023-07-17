В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта на Крымском мосту
Мэр Наумов: В Краснодаре усилены меры безопасности после атаки на Крымский мост
В Краснодаре усилены меры безопасности из-за теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.
"В связи с ночным событием в городе усилены меры общественной безопасности", — написал он в телеграм-канале.
Наумов также призвал водителей заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути в объезд Крымского моста.
Напомним, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим. Она также подчеркнула, что руководят этой структурой страны Запада. О том, что известно о теракте на данный момент, читайте в материале Лайфа.
ТАСС / Сергей Мальгавко