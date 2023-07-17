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17 июля, 09:01

В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта на Крымском мосту

Мэр Наумов: В Краснодаре усилены меры безопасности после атаки на Крымский мост

В Краснодаре усилены меры безопасности из-за теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.

"В связи с ночным событием в городе усилены меры общественной безопасности", — написал он в телеграм-канале.

СК показал видео с последствиями взрыва на Крымском мосту

СК показал видео с последствиями взрыва на Крымском мосту

Наумов также призвал водителей заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути в объезд Крымского моста.

Напомним, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим. Она также подчеркнула, что руководят этой структурой страны Запада. О том, что известно о теракте на данный момент, читайте в материале Лайфа.

Выжившая в теракте на Крымском мосту девочка ещё не знает, что родители погибли

Выжившая в теракте на Крымском мосту девочка ещё не знает, что родители погибли

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын
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