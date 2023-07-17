Лайф узнал, когда восстановят Крымский мост после теракта

Последствия теракта на Крымском мосту планируется ликвидировать примерно за две-три недели. Об этом сообщает SHOT.

Телеграм-канал сослался на источник в правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта. Тот в свою очередь озвучил сроки, ссылаясь на предварительные результаты экспертиз на месте взрыва.