Лайф узнал, когда восстановят Крымский мост после теракта
SHOT: Последствия взрыва на Крымском мосту намерены устранить за две-три недели
Последствия теракта на Крымском мосту планируется ликвидировать примерно за две-три недели. Об этом сообщает SHOT.
Телеграм-канал сослался на источник в правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта. Тот в свою очередь озвучил сроки, ссылаясь на предварительные результаты экспертиз на месте взрыва.
Ранее Лайф писал, что повреждённый в результате взрыва пролёт Крымского моста в направлении Керчи просел на 50 сантиметров. Другой пролёт моста в сторону станицы Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края был разрушен. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что движение автомобилей по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки.
Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Она потеряла память.
ТАСС / Следственный комитет РФ