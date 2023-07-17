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17 июля, 16:05

Более 200 темрюкских казаков оказывают помощь на подъезде к Крымскому мосту

На подъезде к повреждённому в результате теракта Крымскому мосту людям оказывают помощь более 200 темрюкских казаков Кубанского войска. Об этом рассказали во Всероссийском казачьем обществе.

Там отметили, что по тревоге были подняты все атаманы и казаки района. Они организовывают питание и доставку воды на парковке у станицы Тамань.

"Нами предоставлены автомобили для подвоза воды, а также палатки и полевая кухня", — сказал заместитель главы муниципалитета, атаман Темрюкского РКО Виталий Хандошка.

"Ответ должен быть": Политолог назвала теракт на Крымском мосту серьёзным вызовом

"Ответ должен быть": Политолог назвала теракт на Крымском мосту серьёзным вызовом

Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как указали в НАК, мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Жертвами стала семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочка потеряла память, она в больнице в состоянии средней степени тяжести. Опоры моста не получили повреждений в результате теракта. Уже анонсировано решение о запуске движения по мосту.

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Национальный антитеррористический комитет

Илья Суриков
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