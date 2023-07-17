Более 200 темрюкских казаков оказывают помощь на подъезде к Крымскому мосту

На подъезде к повреждённому в результате теракта Крымскому мосту людям оказывают помощь более 200 темрюкских казаков Кубанского войска. Об этом рассказали во Всероссийском казачьем обществе.

Там отметили, что по тревоге были подняты все атаманы и казаки района. Они организовывают питание и доставку воды на парковке у станицы Тамань.