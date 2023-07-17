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17 июля, 15:42

"Ответ должен быть": Политолог назвала теракт на Крымском мосту серьёзным вызовом

Политолог Ветренко: Новый теракт на Крымском мосту — серьёзный вызов

Новая украинская атака на Крымский мост является очень серьёзным вызовом. Такое мнение выразила заведующая кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Инна Ветренко.

"Ответ с нашей стороны, безусловно, должен быть. Нужно дальше наращивать удары по стратегическим военным объектам, которые находятся на территории Украины, и в то же время усиливать свою защиту, принимая превентивные меры", — отметила она в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Эксперт отметила, что, когда строили Крымский мост, изначально предполагалось, что он может стать объектом для диверсий. Сейчас нечему удивляться. Новую атаку на сооружение Ветренко поставила в один ряд с недавней попыткой БПЛА поразить энергетические объекты в Смоленской области.

"Всё идёт по нарастающей. Судя по всему, Украина эти меры предпринимает как ответ на наши удары по их складам боеприпасов, по военной технике", — заключила политолог.

Опубликовано видео с гигантской пробкой перед Керченской переправой

Опубликовано видео с гигантской пробкой перед Керченской переправой

Первый теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. На дорожном полотне произошёл подрыв грузовика, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. А по словам главы СК РФ, следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Также российские силовики назвали организатора взрыва: им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Утром 17 июля 2023 года вновь произошёл взрыв на Крымском мосту. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь сильно пострадала.

Обложка ©

ТАСС / Национальный антитеррористический комитет РФ

Никита Осипов
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