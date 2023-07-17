"Ответ должен быть": Политолог назвала теракт на Крымском мосту серьёзным вызовом

Новая украинская атака на Крымский мост является очень серьёзным вызовом. Такое мнение выразила заведующая кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Инна Ветренко.

"Ответ с нашей стороны, безусловно, должен быть. Нужно дальше наращивать удары по стратегическим военным объектам, которые находятся на территории Украины, и в то же время усиливать свою защиту, принимая превентивные меры", — отметила она в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Эксперт отметила, что, когда строили Крымский мост, изначально предполагалось, что он может стать объектом для диверсий. Сейчас нечему удивляться. Новую атаку на сооружение Ветренко поставила в один ряд с недавней попыткой БПЛА поразить энергетические объекты в Смоленской области.