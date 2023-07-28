День Крещения Руси, Ашура, День сисадмина, PR-специалиста: Праздники и приметы 28 июля

День Крещения Руси

Сегодня, 28 июля 2023 года, в России отмечается большой праздник – День крещения Руси. Он посвящён судьбоносным событиям в истории нашей страны. Вот несколько фактов о нём: Православный праздник, основанный на исторических событиях;

Внесён в список государственных памятных дат;

Отмечается ежегодно 28 июля, дата не смещается;

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

В этот день православная церковь проводит праздничные богослужения, крестные ходы.

День крещения Руси установлен на 28 июля, так как это день памяти князя Владимира Святославича, который был причислен к лику святых как креститель Руси. Крещение принято относить к 988 году, однако на деле оно растянулось на многие годы.

Крещение Руси означало принятие христианства как государственной, официальной религии. После этого в стране начали массово строиться церкви и храмы. От языческих идолов, довольно разношёрстных, стали отказываться. "Повесть временных лет" повествует, что князь Владимир тщательно подошёл к выбору новой веры. Он приглашал послов других государств, слушал их рассказы, отправлял своих представителей за рубеж. Крещение Руси произошло примерно через два года после крещения самого князя. В народе новую религию как основную приняли легко, так как уже знали о ней.

В России День крещения Руси впервые отпраздновали в 1888 году 15 июля, а по новому стилю этот как раз 28 июля. Сейчас в этот день церкви совершают праздничный колокольный звон, в Москве проводится крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме, торжественный молебен. Особые службы проводятся в храмах по всей стране.

Мусульманский день Ашура

28 июля отмечается мусульманский день Ашура. Фото © Агенство "Москва" / Александр Авилов

В России 28 июля отмечается ещё один большой религиозный праздник – мусульманский день Ашура. Рассказываем о нём: Мусульманский праздник с перетекающей датой;

Приходится на 10-й день священного для мусульман месяца мухаррам;

В 2003 году отмечается 28 июля;

Согласно преданию, Пророк Мухаммед в этот день призвал делать добро;

Мусульмане в этот день посещают мечети для молитвы, дают благотворительные обеды.

Название праздника Ашура происходит от арабского слова "ашара", которое означает "десять" и подразумечает десятый день священного месяца мухаррам. Согласно преданию, именно в этот день Пророк Мухаммед произнес такие слова: "О люди, спешите делать добро в этот день, ибо этот день великий, благословенный. Аллах благословил в этот день Адама". Ко дню Ашура в исламе относят много важных событий священной истории, в том числе сотворению небес, земли и моря; появлению на свет Адама; спасению Мусы (Моисея) и так далее. А ещё считает, что именно 10 мухаррама будет днём совершения в грядущем Страшном Суде.

Также это день траура по имаму Хусейну – младшему сыны Али ибн Аби Талиба и внуку Пророка Мухаммеда. Он с подвижниками, согласно преданию, был жестоко убит в битве при Кербеле в 680 году. В память об этом шииты соблюдают строгий пост и траур, а также устраивают особые театрализованные представления, воспроизводящие эпизоды битвы при Кербеле. Сунниты тоже чтят память имама Хусейна, но траур и пост в день Ашуры для них не обязателен. Согласно мусульманской традиции, тот, кто в этот день поможет страждущему, получит за это вознаграждение, как если никогда не ослушивался Аллаха. А совершивший полное омовение, будет защищён от страданий и многих болезней.

День системного администратора

28 июля — День системного администратора. Фото © Freepik / senivpetro

В пятницу, 28 июля 2023 года, в России ещё отмечается профессиональный праздник – День системного администратора или День сисадмина. Вот что это за событие: Международный профессиональный праздник;

Официально нигде не утверждён;

Отмечается ежегодно в последнюю пятницу июля;

В 2023 году выпадает на 28 июля;

В этот день проводятся корпоративы, встречи сисадминов и даже посвящённые им фестивали.

Системный администратор – это очень важный человек в компании. Он отвечает за работу всего парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения. На крупных компаниях этим занимаются целые отделы сисадминов или же сторонние компании, которые оказывают услуги по договору через аутсорсинг.

Считается, что День системного администратора появился в США. Там он называется День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day). Создателем праздника считают сисадмина из США Теда Кекатоса. Впервые он организовал встречу по этому поводу 28 июля 2000 года. Это был пикник на природе на окраине Чикаго. С тех пор праздник принято отмечать в последнюю пятницу июля. В России же появилась традиция каждый год проводить Всероссийский слёт системных администраторов. А в Екатеринбурге День сисадмина празднуют у знаменитого Памятника клавиатуре.

День PR-специалиста

28 июля отмечается День PR-специалиста. Фото © Freepik

Также 28 июля 2023 года в России отмечается и другой профессиональный праздник, и тоже посвящённый достаточно молодому направлению – День PR‑специалиста в России. О нём известно следующее: Российский профессиональный праздник, неофициальный;

Отмечается ежегодно 28 июля, дата фиксированная;

Приурочен ко дню официального появления этой специальности в России;

В этот день PR-компании проводят как семинары и встречи с коллегами, так и праздники.

Название этой профессии PR‑специалиста идет от английского словосочетания Public Relations. Если переводить дословно, оно означает "общественные отношения" или "отношения с общественностью". В российском варианте прижилось название "связи с общественностью". В задачи такого специалиста входит формирование положительного имиджа компании, формирование хороших отношений с клиентами, работа со средствами массовой информации.

Что касается российского праздника День PR‑специалиста, его корни уходят в 2001 год. Именно тогда по инициативе Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) совместно с Министерством труда и социального развития РФ была запущена государственная регистрация профессии "связи с общественностью". 28 июля 2003 года было подписано постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Теперь в этот день и отмечается профессиональный день PR-специалистов.

Всемирный день борьбы с гепатитом

28 июля от — Всемирный день борьбы с гепатитом. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

28 июля 2023 года в России и других странах отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Рассказываем о нём: Учреждён Всемирной организацией здравоохранения;

Проводится под эгидой Международного альянса по борьбе с гепатитом;

Отмечается ежегодно, дата фиксированная – 28 июля;

Приурочен к дню рождения открывшего вирус гепатита учёного Баруха Бламберга;

Основная цель – увеличить количество населения, знающего об угрозе различных форм гепатита;

В этот день проводятся различные просветительские мероприятия.

Чтобы понять, насколько опасен гепатит для человечества, предлагаем несколько цифр из статистики ВОЗ: 1,1 миллиона человек ежегодно умирает из-за заражения гепатитом В и С;

9,4 миллиона человек лечатся от хронической инфекции гепатита С;

Лишь 10% людей с хронической инфекцией вируса гепатита В проходят диагностику;

Лишь 42% детей в мире получают вакцину против гепатита В после рождения.

Гепатит – это на самом деле не одно заболевание, а несколько. Это воспаления печени разного происхождения, в том числе вирусные. Эти болезни принято называть с прибавлением буквы латинского алфавита, от гепатита A до гепатита E, у них разные форма, симптомы, лечение. Смертность от этих болезней сопоставима с туберкулёзом, малярией и ВИЧ.

Именинники 28 июля

28 июля именины у певца Владимира Преснякова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодняшний день, 28 июля 2023 года, небогатый на именины день. Отмечать их могут обладатели следующих имён: Василий;

Владимир;

Пётр;

Матрона. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов.

Приметы 28 июля

Владимир Ясно Солнышко

В народе 28 июля, в День крещения Руси, чтили память святого князя Владимира, называли его Владимир Красное Солнышко. Считалось, что в этот праздник не следует смотреть ночью на небо. Люди боялись, что, увидев падающую звезду, навлекут на себя беды. Хозяйственными делами дома старались не заниматься. День должен был быть наполнен положительными эмоциями. Следовало отказаться от ссор и разбирательств.

Погодные приметы на Владимира Ясно Солнышко