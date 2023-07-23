Украинского агента-диверсанта в Крыму взяли благодаря выброшенным перчаткам

Ключевого агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Крыму задержали в ходе расследования взрыва на складе боеприпасов в Красногвардейском районе республики. Его причастность к поджогу машин телеведущего Дмитрия Киселёва установили по перчаткам, в которых он работал, сообщает телеграм-канал SHOT.

Диверсант в сентябре прошлого года, после того как поджёг авто у дома Киселёва, выбросил свои перчатки в поле, в километре от места преступления. Следователи их обнаружили, а эксперты зафиксировали следы. Сейчас выяснилось, что биологические данные задержанного полностью с ними совпадают.