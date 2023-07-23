Украинского агента-диверсанта в Крыму взяли благодаря выброшенным перчаткам
SHOT: Агента ГУР задержали в ходе расследования взрыва на складе в Крыму
Ключевого агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Крыму задержали в ходе расследования взрыва на складе боеприпасов в Красногвардейском районе республики. Его причастность к поджогу машин телеведущего Дмитрия Киселёва установили по перчаткам, в которых он работал, сообщает телеграм-канал SHOT.
Диверсант в сентябре прошлого года, после того как поджёг авто у дома Киселёва, выбросил свои перчатки в поле, в километре от места преступления. Следователи их обнаружили, а эксперты зафиксировали следы. Сейчас выяснилось, что биологические данные задержанного полностью с ними совпадают.
Напомним, осенью прошлого года неизвестный поджёг автомобиль и гольф-кар, которые принадлежали телеведущему Дмитрию Киселёву. Всё произошло в ночь на 17 сентября в Коктебеле на улице Айвазовского. Тогда злоумышленник в бахилах, скрывшийся под капюшоном и медицинской маской, проник на территорию дома журналиста, поджёг Land Rover Defender и гольф-кар Italсar, после чего покинул место преступления. Сегодня стало известно, что диверсант задержан. Выяснилось, что он также организовал покушение на общественника Александра Талипова в Феодосии.
А накануне утром глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Красногвардейском районе. Позднее он заявил о детонации на складе боеприпасов в Крыму после атаки украинского дрона. Была объявлена эвакуация населения в радиусе пяти километров от эпицентра. В результате инцидента четыре человека были госпитализированы.
ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев