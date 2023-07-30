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30 июля, 09:28

Число пострадавших после удара ракеты ВСУ в Таганроге возросло до 22

Число пострадавших при ударе ВСУ по Таганрогу днём 28 июля возросло до 22. Среди них один ребёнок, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребёнок, который обратился на следующий день", — отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, девять человек в состоянии средней степени тяжести остаются в больнице. При этом пострадавший ребёнок получил ушиб при падении с велосипеда.

Кроме того, после ЧП заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости приняты от 18 жителей Таганрога. Уточняется, что от девяти человек приняты заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате происшествия, семи гражданам оказана консультация.

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Напомним, днём 28 июля в Таганроге прогремел мощный взрыв. По данным Минобороны РФ, украинские войска ударили по городу с помощью переоборудованной ракеты С-200. Её перехватили, а обломки упали на территорию города. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова. В районе падения обломков украинской ракеты ввели режим ЧС. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Таганрог. В городе отменили все массовые мероприятия, которые были запланированы на 29 и 30 июля.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Леонов

Иван Косицын
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