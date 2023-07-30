Число пострадавших после удара ракеты ВСУ в Таганроге возросло до 22
Число пострадавших при ударе ВСУ по Таганрогу днём 28 июля возросло до 22. Среди них один ребёнок, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
"По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребёнок, который обратился на следующий день", — отметили в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, девять человек в состоянии средней степени тяжести остаются в больнице. При этом пострадавший ребёнок получил ушиб при падении с велосипеда.
Кроме того, после ЧП заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости приняты от 18 жителей Таганрога. Уточняется, что от девяти человек приняты заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате происшествия, семи гражданам оказана консультация.
Напомним, днём 28 июля в Таганроге прогремел мощный взрыв. По данным Минобороны РФ, украинские войска ударили по городу с помощью переоборудованной ракеты С-200. Её перехватили, а обломки упали на территорию города. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова. В районе падения обломков украинской ракеты ввели режим ЧС. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Таганрог. В городе отменили все массовые мероприятия, которые были запланированы на 29 и 30 июля.
ТАСС / Евгений Леонов