Число пострадавших после удара ракеты ВСУ в Таганроге возросло до 22

Число пострадавших при ударе ВСУ по Таганрогу днём 28 июля возросло до 22. Среди них один ребёнок, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребёнок, который обратился на следующий день", — отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, девять человек в состоянии средней степени тяжести остаются в больнице. При этом пострадавший ребёнок получил ушиб при падении с велосипеда.