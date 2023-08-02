Эрдоган: Турция продолжит работу для возобновления зерновой сделки

Турция не прекратит прикладывать усилия, в том числе дипломатические, для того, чтобы зерновая сделка (Черноморская зерновая инициатива) была продлена. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Там добавили, что Эрдоган считает зерновую сделку "мостом мира". По его мнению, от остановки соглашения на длительный срок пользы не будет никому, а хуже всего придётся странам с низкими доходами, испытывающим дефицит зерна. Кроме того, Эрдоган заметил, что после того, как Черноморская инициатива была приостановлена, цены на зерно увеличились на 15%, тогда как во время работы сделки, напротив, снизились на 23%.