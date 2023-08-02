Эрдоган: Турция продолжит работу для возобновления зерновой сделки
Турция не прекратит прикладывать усилия, в том числе дипломатические, для того, чтобы зерновая сделка (Черноморская зерновая инициатива) была продлена. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
"Президент подчеркнул, что Турция продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления Черноморской зерновой инициативы", — говорится в заявлении канцелярии Эрдогана по итогам переговоров между лидерами России и Турции.
Там добавили, что Эрдоган считает зерновую сделку "мостом мира". По его мнению, от остановки соглашения на длительный срок пользы не будет никому, а хуже всего придётся странам с низкими доходами, испытывающим дефицит зерна. Кроме того, Эрдоган заметил, что после того, как Черноморская инициатива была приостановлена, цены на зерно увеличились на 15%, тогда как во время работы сделки, напротив, снизились на 23%.
Напомним, 18 июля Москва вышла из зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части документа, а также отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле заявили, что сделка приостановлена, а Россия будет готова вернуться к её исполнению при выполнении всех обещаний. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно не было выполнено, а также указал, что более 70% грузов с Украины в ходе сделки поступило в богатые страны. Пресс-секретарь российского лидера в свою очередь напомнил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке только при выполнении условий РФ.
Getty Images / Turkish Defense Ministry