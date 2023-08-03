Что известно о секс-скандале с Lizzo, которая заставляла труппу есть бананы из вагины стриптизёрш

За океаном разбушевался новый секс-скандал с харассментом по всем канонам американского шоу-бизнеса. На этот раз не против голливудского актёра или продюсера, а певицы. 35-летнюю рэпершу Мелиссу Джефферсон, более известную как Lizzo, которую считают иконой бодипозитива, обвинили в высмеивании полных людей, а также в домогательствах и много чём ещё. За харассмент и дискриминацию на знаменитость даже подали в суд.

Бывшие танцовщицы из её шоу-балета подали против Lizzo иск в Высший суд Лос-Анджелеса. Звезду обвиняют в создании враждебной среды на работе и жестоком обращении, включая сексуальные домогательства, дискриминацию по инвалидности и грубые притеснения из-за веса.

Рэпершу Лиззо обвинили в сексуальных домогательствах, дискриминации и абьюзу на рабочем месте. Фото © ТАСС / Zuma

140-килограммовая рэперша, выступавшая за максимальную терпимость, оскорбляла собственных подопечных, даже если они незначительно набирали вес. Видимо, бодипозитив, по мнению музыкантки, распространяется только на неё. Lizzo, которая пропагандировала любовь к собственному телу и принятие себя, на самом деле жёстко контролировала вес всех членов своей команды. Звезда даже могла уволить танцовщицу, если она хотя бы немного поправлялась и не соответствовала "стандартам".

"Отношение Lizzo и её команды менеджеров к своим артистам противоречит всему, за что Lizzo выступает публично, тогда как в частном порядке она позорит своих танцоров и унижает их. Это не только незаконно, но и абсолютно деморализующее", — заявил адвокат потерпевших.

Рэперша Лиззо пропагандировала бодипозитивные взгляды, однако сама оскорбляла своих подопечных, едва они набирали пару килограммов. Фото © Getty Images / WireImage / Dave Simpson

Более того, экс-участницы балета артистки рассказали, что Lizzo изнуряла их жёсткими тренировками. Одной из танцовщиц даже пришлось справить малую нужду просто в штаны в танцклассе, поскольку певица не отпускала её в уборную во время репетиции. После этого девушку якобы заставили танцевать без нижнего белья.

Истцы Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригез утверждают, якобы певица Мелисса Джефферсон заставляла танцоров есть бананы из влагалищ секс-работниц во время поездки в Амстердам, угрожая увольнением. И это ещё не всё! По словам трёх пострадавших, Lizzo после каждого выступления в принудительном порядке заставляла всю команду идти в стрип-клуб и там прикасаться к голым телам и интимным местам стриптизёрш и стриптизёров. Из развлечений для рабочего коллектива, по мнению певицы, в стриптиз-клубах был интересный конкурс: ловить фаллоимитаторы, которые выпускали из влагалищ других участниц.

Рэперша Лиззо заставляла своих бывших танцовщиц есть бананы из вагины стриптизёрш и ловить фаллоимитаторы из того же места. Фото © Getty Images / WireImage / Dave Simpson

В судебном иске отмечается, что посещение таких клубов было практически обязательной мерой для всего коллектива после выступлений — эдакий тимбилдинг. При том в команде Lizzo было принято делиться непристойными сексуальными фантазиями, имитировать оральный секс. Девушки утверждают, что хореограф проповедовала и навязывала им свои религиозные воззрения. Она высмеивала тех, кто имел добрачный секс. Но когда Мелисса Джефферсон узнала из таких "светских" бесед, что одна из танцовщиц девственница, то при всех стала её высмеивать.

Тем временем ещё одна бывшая танцовщица рэперши Lizzo разместила на своей страничке в соцсетях такое заявление: "Я не истец, но это был и мой опыт во время пребывания в команде… Я очень аплодирую смелости танцовщиц, которые решились пролить на это свет".

Сама Лиззо не комментировала скандал вокруг себя. Дойдёт ли дело до "отмены" певицы? Фото © ТАСС / AP / Helle Arensbak

Помимо всего прочего, в зарубежные СМИ попала информация, что рэперша Lizzo проявляла ещё и расизм по отношению к членам своей команды. В частности, темнокожих членов коллектива ругала за лень и непрофессионализм, при этом к белым сотрудникам относилась более лояльно. Сама же Мелисса Джефферсон в социальных сетях только сейчас отважилась прокомментировать ситуацию. "Я отношусь к музыке и выступлениям серьёзно. Это отражают наш тяжёлый труд и высокие стандарты качества. Иногда мне приходится принимать трудные решения, но я никогда не стремилась заставлять кого-то почувствовать себя некомфортно или так, словно их не считают важной частью команды", — написала Lizzo в социальных сетях.