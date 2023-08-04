"Не пообещать, а выполнить": В Кремле ответили на новые заверения США по зерновой сделке
Песков: США должны выполнить обещанное России по зерновой сделке
Американские власти должны не обещать, а выполнить обещанное по зерновой сделке. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Американцы, если хотят, должны поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки. Не пообещать, что они задумаются над этим, а выполнить. Как только это будет сделано, незамедлительно эта сделка будет возобновлена", — сказал он.
Как подчеркнул представитель Кремля, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об этом. Песков добавил, что от Соединённых Штатов не требуется какое-либо обеспечение безопасности в данной сфере.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон продолжит содействовать экспорту продовольствия из России, если Москва возобновит участие в зерновой сделке.
Лайф напоминает, 18 июля из-за полного игнорирования российской части зерновой сделки Москва вышла из неё и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. Президент Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно из условий не было выполнено. Кроме того, глава государства заявил, что более 70% грузов с Украины ушли в богатые страны. На днях Песков заявил, что Россия долго соблюдала условия зерновой сделки в одностороннем порядке, а вот её требования не выполнялись. Однако возрождение соглашения возможно. Для этого ЕС нужно выполнить ряд мер.
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