"Не пообещать, а выполнить": В Кремле ответили на новые заверения США по зерновой сделке

"Американцы, если хотят, должны поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки. Не пообещать, что они задумаются над этим, а выполнить. Как только это будет сделано, незамедлительно эта сделка будет возобновлена", — сказал он.