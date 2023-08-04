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4 августа, 18:40

"Буду скучать!": Жестоко избитый в мае баскетболист покинул ЦСКА

ЦСКА: Баскетболист Алексей Швед покидает команду после истечения срока контракта

<p>Баскетболист Алексей Швед. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/cskabasket/7306" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПБК ЦСКА</a></p>

Баскетболист Алексей Швед. Обложка © Telegram / ПБК ЦСКА

Баскетболист Алексей Швед покидает московский ЦСКА после истечения срока контракта. Об этом заявила пресс-служба клуба.

"Спасибо всем тренерам, у нас была отличная атмосфера внутри команды. Спасибо ребятам, с которыми вместе мы бились на площадке и проводили время за её пределами, много и интересно общались. Желаю всем только лучшего, удачи и побед! Буду скучать!", — отметил Швед.

По итогам каждого из двух сезонов баскетболист становился лучшим в команде по результативности, однако травмы — перелом пальца руки и повреждение голеностопа — помешали Шведу завершить оба плей-офф с золотыми медалями. В общей сложности за плечами 34-летнего воспитанника армейской "молодёжки" восемь сезонов в основной команде, 271 матч, свыше 2,5 тысячи набранных очков и 600 передач.

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Алексея Шведа избили возле одного из московских ресторанов 1 мая. По словам супруги спортсмена, зачинщиком драки не понравилась его "плохая" игра. В результате Швед получил серьёзную черепно-мозговую травму. В рамках возбуждённого уголовного дела были задержаны четверо нападавших: братья Рамзин и Князь Амирслановы, Глеб Писарев, а также Юсуф Мирашуров. Сначала первых двоих отпустили под подписку о невыезде. А 28 июня стало известно, что Писарева отправили под домашний арест на два месяца.

Никита Осипов
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