"Буду скучать!": Жестоко избитый в мае баскетболист покинул ЦСКА

"Спасибо всем тренерам, у нас была отличная атмосфера внутри команды. Спасибо ребятам, с которыми вместе мы бились на площадке и проводили время за её пределами, много и интересно общались. Желаю всем только лучшего, удачи и побед! Буду скучать!", — отметил Швед.