23 британские школы за нетолерантность убрали из программы классические произведения
В Британии за нетолерантность из программы школы убрали повесть Джона Стейнбека
В Великобритании 23 школы убрали из программы классические произведения из-за недостаточной толерантности. Об этом пишет газета The Times.
"Деколонизацию и диверсификацию" учебных программ решили провести после инцидента с афроамериканцем Джорджем Флойдом в США в 2020 году", — отметили в статье.
Так, из программы одной из школ вычеркнули повесть лауреата Нобелевской премии Джона Стейнбека "О мышах и людях". Руководство считает, что книга усиливает негативные стереотипы, а ещё в ней есть расистские высказывания. В другой школе решили убрать произведение детской писательницы Аннабель Питчер "Моя сестра живёт на каминной полке". Там отметили, что в книге присутствует стереотипное изображение персонажа-мусульманина.
Напомним, 25 мая 2020 года Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия. В июле 2022 года осуждённый за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский получил новый срок. Дерека Шовина, которого уже осудили за убийство афроамериканца, дополнительно приговорили ещё более чем к 20 годам за нарушение гражданских прав жертвы. Позднее другого полицейского, причастного к смерти Флойда, приговорили к трём с половиной годам лишения свободы.
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