23 британские школы за нетолерантность убрали из программы классические произведения

"Деколонизацию и диверсификацию" учебных программ решили провести после инцидента с афроамериканцем Джорджем Флойдом в США в 2020 году", — отметили в статье.

Так, из программы одной из школ вычеркнули повесть лауреата Нобелевской премии Джона Стейнбека "О мышах и людях". Руководство считает, что книга усиливает негативные стереотипы, а ещё в ней есть расистские высказывания. В другой школе решили убрать произведение детской писательницы Аннабель Питчер "Моя сестра живёт на каминной полке". Там отметили, что в книге присутствует стереотипное изображение персонажа-мусульманина.