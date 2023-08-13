ИГИЛ* совершило нападение на казарму армии Нигера
Al Arabiya: Террористы ИГИЛ* напали на казарму ВС Нигера в ста км от Ниамеи
Террористы из ИГИЛ* атаковали казарму армии Нигера, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в военных кругах.
Подвергшаяся атаке казарма находится в сотне километров от Ниамеи — столицы Нигера. По оценке военных, за нападением стоят африканские приверженцы ИГИЛ*. О последствиях атаки не сообщается.
26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти намереваются прекратить сотрудничество с Францией, они уже денонсировали военные соглашения с Парижем. Также в Нигере теперь запрещено экспортировать французам уран и золото. А 12 августа в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела Нигера, где случился госпереворот.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.
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