ИГИЛ* совершило нападение на казарму армии Нигера

Террористы из ИГИЛ* атаковали казарму армии Нигера, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в военных кругах.

Подвергшаяся атаке казарма находится в сотне километров от Ниамеи — столицы Нигера. По оценке военных, за нападением стоят африканские приверженцы ИГИЛ*. О последствиях атаки не сообщается.