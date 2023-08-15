Количество жертв в результате взрыва на заправке в Махачкале возросло до 33

Количество жертв взрыва и пожара на заправке в Махачкале продолжает расти. По данным Минздрава России, погибло 33 человека, трое из них — дети.

"По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, при взрыве на АЗС в городе Махачкале пострадало 80 человек. Погибло 33 человека, в том числе трое детей", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели продолжают работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте взрыва и пожара в Махачкале. Видео © t.me / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Вместе с тем МЧС открыло телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и информационную поддержку.