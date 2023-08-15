Количество жертв в результате взрыва на заправке в Махачкале возросло до 33
SHOT: До 33 человек увеличилось число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале
Количество жертв взрыва и пожара на заправке в Махачкале продолжает расти. По данным Минздрава России, погибло 33 человека, трое из них — дети.
"По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, при взрыве на АЗС в городе Махачкале пострадало 80 человек. Погибло 33 человека, в том числе трое детей", — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели продолжают работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте взрыва и пожара в Махачкале. Видео © t.me / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана
Вместе с тем МЧС открыло телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и информационную поддержку.
"На базе ГУ МЧС России по Республике Дагестан открыт телефон горячей линии <...> Номер горячей линии: 8 (8722) 39 99 99", — говорится в сообщении министерства.
Напомним, вчера вечером в автосервисе Махачкалы произошёл сильный взрыв, после чего загорелась автозаправка. К месту ЧП сразу подбежали десятки жителей, которых накрыла взрывная волна. Среди жертв есть дети, а также беременная 18-летняя девушка. Власти Республики Дагестан пообещали выделить семьям погибших по одному миллиону рублей. По факту возгорания на АЗС возбуждено уголовное дело. Сегодня во всей республике объявлен траур. Известно, что владелец заправки ранее продавал сжиженный газ без специальных разрешений и был судим.
МЧС России