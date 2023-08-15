Шойгу заявил, что РФ может изменить решение о неприменении кассетных снарядов

Россия оставляет за собой право тоже прибегнуть к использованию кассетных боеприпасов, так как Киев нарушил нормы международного права и применяет их во время боевых действий. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено", — пояснил он.