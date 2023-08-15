Шойгу заявил, что РФ может изменить решение о неприменении кассетных снарядов
Россия оставляет за собой право тоже прибегнуть к использованию кассетных боеприпасов, так как Киев нарушил нормы международного права и применяет их во время боевых действий. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.
"Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено", — пояснил он.
Шойгу добавил, что именно США начали поставлять на Украину запрещённые кассетные снаряды, которые несут огромную опасность для мирного населения. Министр напомнил, что ранее Вашингтон называл военным преступлением использование подобного оружия, а теперь сам поставляет его ВСУ. При этом гуманитарные организации ожидаемо молчат, уточнил Шойгу.
Как писал Лайф, 7 июля Пентагон сообщил о поставках Киеву кассетных боеприпасов. 13 июля ведомство подтвердило их передачу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ещё недавно Вашингтон называл использование кассетных бомб военным преступлением. 20 июля СМИ сообщили, что украинская армия начала применять это оружие, в том числе для обстрела городов, из-за чего погибают мирные граждане. При этом украинский президент Владимир Зеленский уверял, что кассетные бомбы будут применяться только по военным целям.
ТАСС / Владимир Гердо