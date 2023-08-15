Взорвавшаяся в Махачкале АЗС зарабатывала миллионы на поставке топлива в прокуратуру и СК

Автозаправка "Нафта-24" в Махачкале бизнесмена Ибрагима Щамхалова, взрыв на которой унёс жизни 35 человек, получала десятки миллионов рублей на выполнении госконтрактов.

Как стало известно SHOT, злополучная АЗС обеспечивала топливом и обслуживала Прокуратуру Дагестана, Ространснадзор по СКФО, республиканский Минздрав и окружную больницу ФМБА. За 2016–2017 годы она принесла владельцам на госконтрактах порядка 20 миллионов рублей.