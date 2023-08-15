Взорвавшаяся в Махачкале АЗС зарабатывала миллионы на поставке топлива в прокуратуру и СК
Взорвавшаяся АЗС "Нафта-24" в Махачкале получала миллионы на госконтрактах
Сгоревшая в Махачкале АЗС "Нафта-24". Фото © LIFE
Автозаправка "Нафта-24" в Махачкале бизнесмена Ибрагима Щамхалова, взрыв на которой унёс жизни 35 человек, получала десятки миллионов рублей на выполнении госконтрактов.
Сгоревшая в Махачкале АЗС "Нафта-24". Видео © SHOT
Как стало известно SHOT, злополучная АЗС обеспечивала топливом и обслуживала Прокуратуру Дагестана, Ространснадзор по СКФО, республиканский Минздрав и окружную больницу ФМБА. За 2016–2017 годы она принесла владельцам на госконтрактах порядка 20 миллионов рублей.
Как уже рассказывал Лайф, накануне в Махачкале прогремел сильный взрыв в автосервисе, огонь с которого перекинулся на стоящую рядом АЗС. На месте ЧП стали собираться люди, совершенно не подозревая, что уже в следующее мгновение их откинет ударной волной. Среди жертв есть дети и беременная 18-летняя девушка. Семьи погибших получат по миллиону рублей. SHOT узнал, что хозяин АЗС несколько лет назад продавал сжиженный газ без специальных разрешений, за что был судим. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В республике сегодня объявлен траур.