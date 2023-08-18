Кассетные бомбы не дают Киеву преимуществ на поле боя, заявил Полянский
Постпред РФ при ООН Полянский: Кассетные боеприпасы не дают Киеву преимуществ
Украина не выигрывает от применения кассетных боеприпасов на полях СВО, подчеркнул на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Дипломат напомнил, что США десятилетиями клеймили военными преступниками всех, кто применял подобный тип боеприпасов, следовательно, по этой логике, президент Украины Владимир Зеленский и его подельники — военные преступники, а Америка напрямую потворствует этому. Таким образом, пояснил Полянский, Вашингтон полностью разделяет ответственность за те злодеяния, которые украинский лидер совершил и совершит. По словам первого зампреда, заверения властей Штатов, что это кассетное оружие не будет использовано в нарушение норм международного гуманитарного права, — ложь.
"При этом особых преимуществ на поле боя кассетные боеприпасы не дают, и в Вашингтоне это прекрасно понимают", — указал Полянский.
Он также обратил внимание на то, что позиция России в отношении кассетных боеприпасов последовательна и предполагает строгое соблюдение требований международного гуманитарного права.
Напомним, 7 июля американское Минобороны сообщило о поставках Киеву кассетных боеприпасов. 13 июля ведомство подтвердило их передачу. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что ещё недавно Вашингтон называл использование кассетных бомб военным преступлением. 20 июля СМИ передали, что украинская армия начала применять данное оружие, в том числе для обстрела городов, из-за чего погибают мирные граждане. При этом украинский президент Владимир Зеленский уверял, что кассетные бомбы будут применяться исключительно по военным целям.
Wikipedia / U.S. Army