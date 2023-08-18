Украина не выигрывает от применения кассетных боеприпасов на полях СВО, подчеркнул на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил, что США десятилетиями клеймили военными преступниками всех, кто применял подобный тип боеприпасов, следовательно, по этой логике, президент Украины Владимир Зеленский и его подельники — военные преступники, а Америка напрямую потворствует этому. Таким образом, пояснил Полянский, Вашингтон полностью разделяет ответственность за те злодеяния, которые украинский лидер совершил и совершит. По словам первого зампреда, заверения властей Штатов, что это кассетное оружие не будет использовано в нарушение норм международного гуманитарного права, — ложь.

"При этом особых преимуществ на поле боя кассетные боеприпасы не дают, и в Вашингтоне это прекрасно понимают", — указал Полянский.