Эксперт пояснил, почему Россия не отреагировала на выход судна из украинского порта
Эксперт Дандыкин заявил, что Россию беспокоят только идущие на Украину суда
Для России важен вопрос о том, что доставляют судна на Украину, а не что вывозят из её портов. Такое пояснение дал капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя информацию Турции о следующем из Одессы судне с неизвестными контейнерами на борту.
"Потому что когда они [корабли] будут на Украину идти, они будут все досматриваться. Вопрос стоит о доставке туда", — подчеркнул он в интервью "Царьграду"
Эксперт добавил, что сейчас число готовых отправиться на Украину судов значительно снизилось из-за точных ударов ВС РФ по украинским портам. Даже "дунайский маршрут", на который Киев возлагал надежды, оказался не востребованным западными партнёрами.
Дандыкин напомнил, что у России есть все основания подозревать следующие на Украину суда в перевозке оружия. Так, российские военные уже находили следы взрывчатки во время досмотра.
Напомним, РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре после прекращения зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части документа. Но Украина решила использовать проход для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. 16 августа первое судно с 30 тысячами тонн груза вышло по временному коридору из Одессы в Чёрное море. Сегодня оно вошло в Босфорский пролив. Однако Министерство национальной обороны Турции заявило, что на борту не сельхозпродукция, а контейнеры.
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