Эксперт пояснил, почему Россия не отреагировала на выход судна из украинского порта

Для России важен вопрос о том, что доставляют судна на Украину, а не что вывозят из её портов. Такое пояснение дал капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя информацию Турции о следующем из Одессы судне с неизвестными контейнерами на борту.

"Потому что когда они [корабли] будут на Украину идти, они будут все досматриваться. Вопрос стоит о доставке туда", — подчеркнул он в интервью "Царьграду"

Эксперт добавил, что сейчас число готовых отправиться на Украину судов значительно снизилось из-за точных ударов ВС РФ по украинским портам. Даже "дунайский маршрут", на который Киев возлагал надежды, оказался не востребованным западными партнёрами.