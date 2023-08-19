Новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон прибыла в столицу республики
Новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон прибыла в Ниамей — столицу африканской республики. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
По его словам, из-за протекающего в стране кризиса дипломат не будет формально вручать верительные грамоты, а её приезд на рабочее место не отражает каких-либо изменений в американской политической установке, однако отвечает необходимости присутствия руководства миссии страны в этот "непростой период".
"Её дипломатическая деятельность будет направлена на достижение дипломатического решения, которое сохранит конституционный порядок в Нигере, и на немедленное освобождение президента [Мохамеда] Базума, его семьи и всех незаконно задержанных", — сказал он.
Напомним, 26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента страны Мохамеда Базума. Новые власти во главе с генералом Абдурахманом Тчиани выступили за отказ от сотрудничества с Францией и денонсировали с ней военные соглашения. Кроме того, они запретили поставлять Парижу уран и золото. Тем временем соседствующие с республикой страны ЭКОВАС намерены провести военную интервенцию для восстановления прежнего политического строя, дата вмешательства уже определена. Однако сначала делегация объединения прибыла в Ниамей на переговоры.
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