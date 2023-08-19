Новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон прибыла в столицу республики

Новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон прибыла в Ниамей — столицу африканской республики. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, из-за протекающего в стране кризиса дипломат не будет формально вручать верительные грамоты, а её приезд на рабочее место не отражает каких-либо изменений в американской политической установке, однако отвечает необходимости присутствия руководства миссии страны в этот "непростой период".