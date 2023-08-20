Советский учёный попал в больницу после крушения "Луны-25" и озвучил свою версию ЧП

Академику и участнику состава научных руководителей исследований космоса в СССР 90-летнему Михаилу Марову потребовалась госпитализация после новости о крушении аппарата "Луна-25". Об этом сам учёный рассказал журналистам, озвучив свою версию аварии космического аппарата.

Маров сообщил, что он сейчас находится под наблюдением врачей в Центральной клинической больнице и, безусловно, сильно переживает из-за случившегося с "Луной-25", ведь космические миссии считает делом своей жизни. Ветерану внеземных исследований тяжело далось случившееся, но он надеется на то, что "Роскосмос" обязательно повторит эксперимент.

"Где-то какая-то ошибка была в алгоритмах вывода на окололунную орбиту. Её надо найти. Для специалистов, которых привлекут к работе в комиссии, это большой проблемы не составит. Думаю, в обозримое время ответ будет найден", — рассказал Маров в беседе с телеканалом "Звезда".

Учёный пояснил, что "Роскосмос" уже организовал межведомственную комиссию, которая выяснит причины аварии, для чего потребуется изучить большой объём документации. В основном потребуется проверить корректность выполнения расчётных задач, но какие-то ответы можно будет получить с помощью лабораторных исследований.

