Советский учёный попал в больницу после крушения "Луны-25" и озвучил свою версию ЧП
Академик Маров попал в больницу после потери связи с "Луной-25"
Михаил Маров. Фото © ТАСС / Алеев Егор
Академику и участнику состава научных руководителей исследований космоса в СССР 90-летнему Михаилу Марову потребовалась госпитализация после новости о крушении аппарата "Луна-25". Об этом сам учёный рассказал журналистам, озвучив свою версию аварии космического аппарата.
Маров сообщил, что он сейчас находится под наблюдением врачей в Центральной клинической больнице и, безусловно, сильно переживает из-за случившегося с "Луной-25", ведь космические миссии считает делом своей жизни. Ветерану внеземных исследований тяжело далось случившееся, но он надеется на то, что "Роскосмос" обязательно повторит эксперимент.
"Где-то какая-то ошибка была в алгоритмах вывода на окололунную орбиту. Её надо найти. Для специалистов, которых привлекут к работе в комиссии, это большой проблемы не составит. Думаю, в обозримое время ответ будет найден", — рассказал Маров в беседе с телеканалом "Звезда".
Учёный пояснил, что "Роскосмос" уже организовал межведомственную комиссию, которая выяснит причины аварии, для чего потребуется изучить большой объём документации. В основном потребуется проверить корректность выполнения расчётных задач, но какие-то ответы можно будет получить с помощью лабораторных исследований.
Академик также рассказал, что его действительно опечалило крушение "Луны-25", ведь это была последняя возможность увидеть возрождение отечественной лунной программы. Но замалчивать случившееся и его причины нельзя, их нужно обсуждать, опираясь на опыт предыдущих запусков космических аппаратов. Учёный считает экспедиции на Луну делом всей своей жизни и надеется, что Россия не станет откладывать следующую лунную миссию.
Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. 21 августа аппарат должен был сесть на Южном полюсе спутника Земли и стать первым запущенным в истории современной России. 12 августа станция провела первую коррекцию траектории полёта к Луне, 13 августа на ней впервые включили научные приборы, 16 августа она вышла на орбиту спутника и прислала первые снимки его поверхности. 18 августа "Луна-25" скорректировала окололунную орбиту. К сожалению, 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты около 14:57 по Москве связь с космическим аппаратом прервалась.