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Регион
Опубликовано 21 августа 2023, 08:08
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ВСУ напустили БПЛА на Калужскую область под прикрытием дождей, но удар провалился

Губернатор Шапша: В Калужской области утром отражена атака БПЛА

ВСУ попытались с помощью БПЛА нанести удар по Кировскому району Калужской области под прикрытием дождей — российские силы засекли объект противника и уничтожили. Об этом сообщил губернатор региона Владиcлав Шапша.

"Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА", — отметил он и уточнил, что благодаря слаженной работе удалось избежать пострадавших и повреждения инфраструктуры региона.

Два жителя Подмосковья пострадали при падении обломков сбитого беспилотника
Два жителя Подмосковья пострадали при падении обломков сбитого беспилотника

Напомним, что сегодня в 06:50 мск средства РЭБ подавили беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья. В 08:16 мск была уничтожена вторая "птичка", её сбили над Истринским районом. Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил факт уничтожения беспилотника на подлёте к городу. Из-за атаки БПЛА даже была приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово. Почти 50 рейсов были перенаправлены в другие города, но сейчас столичные воздушные гавани работают штатно.

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Getty Images / Ignacio Marin

Андрей Бражников
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