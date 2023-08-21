ВСУ напустили БПЛА на Калужскую область под прикрытием дождей, но удар провалился

ВСУ попытались с помощью БПЛА нанести удар по Кировскому району Калужской области под прикрытием дождей — российские силы засекли объект противника и уничтожили. Об этом сообщил губернатор региона Владиcлав Шапша.

"Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА", — отметил он и уточнил, что благодаря слаженной работе удалось избежать пострадавших и повреждения инфраструктуры региона.