Тело пятого утонувшего диггера нашли в Москве-реке
Ещё одно тело нашли в Москве-реке
Ещё одно тело нашли спасатели в районе парка "Зарядье" в Москве, где ранее обнаружили четырёх утонувших диггеров. Об этом сообщает SHOT. Предположительно, это один из участников экскурсии по коллекторам.
Напомним, 20 и 21 августа из Москвы-реки выловили тела четырёх человек. Предполагается, что все погибшие были участниками экскурсии по столичным подземельям и вместе с диггерами спустились в коллектор, где их в воскресенье и настиг сильный ливень. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды и протащить под землёй на расстояние около двух километров. Остальных членов группы сейчас ищут, а организатора экскурсий допрашивают следователи. Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования родным погибших.
LIFE