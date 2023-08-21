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21 августа, 16:31
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Тело пятого утонувшего диггера нашли в Москве-реке

Ещё одно тело нашли в Москве-реке

Ещё одно тело нашли спасатели в районе парка "Зарядье" в Москве, где ранее обнаружили четырёх утонувших диггеров. Об этом сообщает SHOT. Предположительно, это один из участников экскурсии по коллекторам.

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Напомним, 20 и 21 августа из Москвы-реки выловили тела четырёх человек. Предполагается, что все погибшие были участниками экскурсии по столичным подземельям и вместе с диггерами спустились в коллектор, где их в воскресенье и настиг сильный ливень. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды и протащить под землёй на расстояние около двух километров. Остальных членов группы сейчас ищут, а организатора экскурсий допрашивают следователи. Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования родным погибших.

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Александра Вишнякова
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