Экономист предупредила о серьёзной проблеме при введении сокращённой рабочей недели

Введение сокращённой рабочей недели в России спровоцирует значительные потребности в кадрах. Уже сегодня отмечается дефицит работников, а изменение порядка в этом плане может привести даже к новому витку инфляции. Об этом рассказала доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

По словам специалиста, обычно авторы подобных предложений оперируют тем, что интенсивность труда выросла, а длина рабочего дня осталась. Но ведь увеличились и потребности населения. А после начала СВО наметился значительный рост национальной промышленности, что вкупе с оттоком россиян в другие страны привело к недостатку кадров.