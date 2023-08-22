Экономист предупредила о серьёзной проблеме при введении сокращённой рабочей недели
Эксперт Сорокина: Из-за сокращения рабочей недели появятся потребности в кадрах
Введение сокращённой рабочей недели в России спровоцирует значительные потребности в кадрах. Уже сегодня отмечается дефицит работников, а изменение порядка в этом плане может привести даже к новому витку инфляции. Об этом рассказала доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.
По словам специалиста, обычно авторы подобных предложений оперируют тем, что интенсивность труда выросла, а длина рабочего дня осталась. Но ведь увеличились и потребности населения. А после начала СВО наметился значительный рост национальной промышленности, что вкупе с оттоком россиян в другие страны привело к недостатку кадров.
"Сокращение рабочей недели на четыре часа может привести к росту потребностей в кадрах. Если в сфере, не связанной с промышленностью и обслуживанием населения, такое сокращение может не оказать влияние на рост потребности в кадрах, то промышленности потребуется изменение уже сложившегося сменного графика", — сказала экономист в беседе с "Газетой.ru".
Ранее депутат Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов. По её словам, такая концепция отвечает возможностям рынка труда в стране. Причём Бессараб не первый раз выступает с такой инициативой. Ещё в марте 2023 года в Федерации независимых профсоюзов выразили готовность поддержать её идею о сокращении рабочей недели, но только при условии, что заработная плата будет сохранена на прежнем уровне. Вместе с тем звучали предложения ввести в РФ шестидневку. В ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" считают, что это позволит поднять и укрепить российскую экономику перед санкционным вызовом. Бессараб же в ответ заявила, что это навредит бизнесу РФ. Подобного мнения придерживается и её коллега Никита Чаплин, который назвал предложение ассоциации бессмысленным. Также не поддержал инициативу и глава РСПП Александр Шохин.
Shutterstock