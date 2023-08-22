Опрос показал, что россияне за запрет диггерства после трагедии в Москве

Многие россияне за то, чтобы запретить в стране опасные экскурсии по подземельям и наказывать нарушителей. Таковы результаты опроса, который провёл сайт kp.ru после трагедии с погибшими диггерами в Москве.

За запрет подобных развлечений выступили 63% участников опроса. Другая часть (25%) считает, что диггерство нужно легализовать и выдавать любителям подземелий специальные лицензии. Ещё 12% респондентов сочли, что ничего менять не нужно, диггеры сами отвечают за свои жизни.