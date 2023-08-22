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22 августа, 17:15

Опрос показал, что россияне за запрет диггерства после трагедии в Москве

Многие россияне за то, чтобы запретить в стране опасные экскурсии по подземельям и наказывать нарушителей. Таковы результаты опроса, который провёл сайт kp.ru после трагедии с погибшими диггерами в Москве.

За запрет подобных развлечений выступили 63% участников опроса. Другая часть (25%) считает, что диггерство нужно легализовать и выдавать любителям подземелий специальные лицензии. Ещё 12% респондентов сочли, что ничего менять не нужно, диггеры сами отвечают за свои жизни.

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Всего в исследовании мнений приняли участие 8158 человек. Опрос проводили в соцсетях и мессенджерах издания.

Напомним, из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Они участвовали в экскурсии диггеров по подземельям столицы и оказались в коллекторе во время сильного ливня. Предположительно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Организатора экскурсий допрашивают, также задержан гендиректор фирмы, которая устроила прогулку по подземельям. Тела погибших отправили на экспертизу.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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