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22 августа, 18:57

Под Парящим мостом в Москве всплыло ещё одно тело мужчины

Ещё одно тело мужчины всплыло под Парящим мостом в Москве, его уже достали спасатели. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сейчас специалисты выясняют, являлся ли погибший одним из участников смертельной экскурсии по подземным коллекторам.

Опубликовано видео с задержанным организатором смертельной экскурсии диггеров

Опубликовано видео с задержанным организатором смертельной экскурсии диггеров

Ранее Лайф писал, что из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Они участвовали в экскурсии диггеров по подземельям столицы и оказались в коллекторе во время сильного ливня. Предположительно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Организатора экскурсий допрашивают, также задержан гендиректор фирмы, которая устроила прогулку по подземельям. Тела погибших отправили на экспертизу.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
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