Под Парящим мостом в Москве всплыло ещё одно тело мужчины
Ещё одно тело мужчины всплыло под Парящим мостом в Москве, его уже достали спасатели. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сейчас специалисты выясняют, являлся ли погибший одним из участников смертельной экскурсии по подземным коллекторам.
Ранее Лайф писал, что из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Они участвовали в экскурсии диггеров по подземельям столицы и оказались в коллекторе во время сильного ливня. Предположительно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Организатора экскурсий допрашивают, также задержан гендиректор фирмы, которая устроила прогулку по подземельям. Тела погибших отправили на экспертизу.
ТАСС / Валерий Шарифулин