Установлена личность мужчины, найденного в реке под Парящим мостом в Москве

Стала известна личность мужчины, чьё тело вчера вечером было обнаружено в реке под Парящим мостом в Москве. По данным телеграмм-канала SHOT , им оказался руководитель PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Маркушин, который поехал на экскурсию по подземным тоннелям столицы с дочерью и племянником

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, тело Маркушина было найдено в реке вчера днём, однако данная информация не подтвердилась. По данным канала, труп руководителя PR-службы компании "Ланит" всплыл под парящим мостом в Москве вчера вечером. Таким образом, число погибших в смертельной экскурсии по коллекторам составило восемь человек.