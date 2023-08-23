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22 августа, 21:44

Установлена личность мужчины, найденного в реке под Парящим мостом в Москве

SHOT: Найденное под Парящим мостом в Москве тело принадлежит диггеру Маркушину

Стала известна личность мужчины, чьё тело вчера вечером было обнаружено в реке под Парящим мостом в Москве. По данным телеграмм-канала SHOT, им оказался руководитель PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Маркушин, который поехал на экскурсию по подземным тоннелям столицы с дочерью и племянником

Глава PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Маркушин, погибший во время экскурсии по подземелью Москвы. Обложка © t.me / SHOT

Глава PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Маркушин, погибший во время экскурсии по подземелью Москвы. Обложка © t.me / SHOT

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, тело Маркушина было найдено в реке вчера днём, однако данная информация не подтвердилась. По данным канала, труп руководителя PR-службы компании "Ланит" всплыл под парящим мостом в Москве вчера вечером. Таким образом, число погибших в смертельной экскурсии по коллекторам составило восемь человек.

Лайф публикует видео с места обнаружения тела мужчины под Парящим мостом в Москве

Лайф публикует видео с места обнаружения тела мужчины под Парящим мостом в Москве

Лайф ранее сообщал, что из Москвы-реки выловили тела нескольких человек, которые участвовали в экскурсии диггеров по подземельям столицы и оказались в коллекторе во время сильного ливня. Предположительно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Организатора экскурсий допрашивают, также задержан гендиректор фирмы, которая устроила прогулку по подземельям. Тела погибших отправили на экспертизу.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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