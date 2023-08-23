Установлена личность мужчины, найденного в реке под Парящим мостом в Москве
SHOT: Найденное под Парящим мостом в Москве тело принадлежит диггеру Маркушину
Стала известна личность мужчины, чьё тело вчера вечером было обнаружено в реке под Парящим мостом в Москве. По данным телеграмм-канала SHOT, им оказался руководитель PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Маркушин, который поехал на экскурсию по подземным тоннелям столицы с дочерью и племянником
Глава PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Маркушин, погибший во время экскурсии по подземелью Москвы. Обложка © t.me / SHOT
Ранее сообщалось, что по предварительным данным, тело Маркушина было найдено в реке вчера днём, однако данная информация не подтвердилась. По данным канала, труп руководителя PR-службы компании "Ланит" всплыл под парящим мостом в Москве вчера вечером. Таким образом, число погибших в смертельной экскурсии по коллекторам составило восемь человек.
Лайф ранее сообщал, что из Москвы-реки выловили тела нескольких человек, которые участвовали в экскурсии диггеров по подземельям столицы и оказались в коллекторе во время сильного ливня. Предположительно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Организатора экскурсий допрашивают, также задержан гендиректор фирмы, которая устроила прогулку по подземельям. Тела погибших отправили на экспертизу.
t.me / SHOT