Псково-Печерский монастырь отметит 550-летие в конце августа

В праздник Успение Пресвятой Богородицы, 28 августа, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Печорах отметит 550-летие. В этот день в обители пройдёт Божественная литургия и крестный ход вокруг крепостных стен.

К юбилею в монастыре и вокруг него проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы. Несмотря на обновления, там сохранились уют и атмосфера старинного западнорусского монастырского посада, от которого в восторге паломники и туристы.

Сам город преобразился за последний год, благодаря Псковской митрополии там построили новые гостиницы, магазины и уютные кафе. А ещё в Печорах создали федеральный молодёжный лагерь "Истоки" с православной и историко-гуманитарной направленностью. Строится и лагерь для школьников. Кроме того, монастырь возводит в городе "Дворец для бабушек и дедушек" со стационарным и дневным пребыванием, медицинской и социальной службой, клубом и кафе.