Лишь одно судно решилось покинуть Украину после разрыва зерновой сделки
TRT: Только одно судно покинуло Украину после прекращения зерновой сделки
Ни одно судно, кроме контейнеровоза Joseph Schulte, не отправлялось из украинских портов в направлении Босфора после прекращения зерновой сделки. Об этом заявил TRT со ссылкой на представителя Министерства обороны Турции.
"На прошлой неделе Украина в качестве своей инициативы отправила в путь одно судно — контейнеровоз Joseph Schulte. Нет никаких проблем с безопасным проходом торговых судов через Босфор и через зону проливов. Важным здесь является тот факт, чтобы эти суда безопасным способом дошли до Босфора", — отметил он.
В ведомстве также подчеркнули, что никаких инцидентов с судами не было. Представитель Минобороны напомнил, что Турция — сторонник продолжения Черноморской зерновой инициативы в четырёхстороннем формате.
Лайф напоминает: зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа, также РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого украинская администрация сообщила, что всё равно хочет использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. 16 августа первое судно с 30 тысячами тонн груза вышло по временному коридору из Одессы в Чёрное море и вошло в Босфорский пролив. При этом в Турции заявили, что пришедший сухогруз не перевозит сельхозпродукцию.
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