Лишь одно судно решилось покинуть Украину после разрыва зерновой сделки

Ни одно судно, кроме контейнеровоза Joseph Schulte, не отправлялось из украинских портов в направлении Босфора после прекращения зерновой сделки. Об этом заявил TRT со ссылкой на представителя Министерства обороны Турции.

"На прошлой неделе Украина в качестве своей инициативы отправила в путь одно судно — контейнеровоз Joseph Schulte. Нет никаких проблем с безопасным проходом торговых судов через Босфор и через зону проливов. Важным здесь является тот факт, чтобы эти суда безопасным способом дошли до Босфора", — отметил он.