На Урале убившей шестилетнего мальчика опекунше ужесточили статью

Опекунше найденного мёртвым в гараже в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева Веронике Наумовой ужесточили обвинение. Как пишет Ura.ru со ссылкой на источник, женщине вменяют уголовную статью "Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью".

"Наумову обвиняют по статье "Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью" (ст. 105, ч. 2 пункты "в", "д" УК РФ)", — рассказал собеседник издания.