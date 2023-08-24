На Урале убившей шестилетнего мальчика опекунше ужесточили статью
Ura.ru: Опекунше Наумовой ужесточили статью из-за смерти шестилетнего мальчика
Вероника Наумова. Обложка © Telegram / Инцидент Екатеринбург
Опекунше найденного мёртвым в гараже в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева Веронике Наумовой ужесточили обвинение. Как пишет Ura.ru со ссылкой на источник, женщине вменяют уголовную статью "Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью".
"Наумову обвиняют по статье "Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью" (ст. 105, ч. 2 пункты "в", "д" УК РФ)", — рассказал собеседник издания.
До этого обвинение было квалифицировано по статье "Убийство малолетнего". Дополнительно Наумовой инкриминируют истязание и мошенничество, ей светит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, в Екатеринбурге 27 июня распространили информацию об исчезновении шестилетнего мальчика Далера. Спустя время, 29 июня, нашли его тело. Оно было спрятано в сумке и находилось в гараже недалеко от дома. По подозрению в убийстве ребёнка задержали и арестовали его опекуншу Веронику Наумову. Она заявила, что не избавлялась от тела ребёнка, поскольку ей якобы было жаль его. Также известно, что документы погибшего мальчика забрали из детского сада зимой. При этом опекунша после убийства ещё полгода получала пособие на ребёнка. В свердловском Минсоцполитики готовят реформы после убийства мальчика опекуншей.