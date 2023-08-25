Песков: Путин в последнее время не встречался с Пригожиным в Кремле
Президент России Владимир Путин в последнее время не проводил в Кремле каких-либо встреч с бизнесменом и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта бизнесмена Евгения Пригожина. Глава государства отметил, что перед авиакатастрофой Пригожин только вернулся из Африки. По официальным данным, 23 августа бизнесджет упал в Тверской области у посёлка Куженкино. В этот момент на борту было десять человек, никто не выжил. Одним из пассажиров был Пригожин. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.