Песков назвал ложью утверждения о причастности Кремля к катастрофе с Пригожиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютной ложью утверждения о причастности Кремля к крушению самолёта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Представитель Кремля отметил, что вокруг авиакатастрофы и трагической гибели пассажиров самолёта в Тверской области сейчас очень много спекуляций.
"Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Всё это абсолютная ложь. И здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах", — сказал он журналистам.
Как уже рассказывал Лайф, авиакатастрофа произошла 23 августа, бизнесджет рухнул в Тверской области у посёлка Куженкино. В момент ЧП на борту находилось десять человек, не выжил никто. Одним из пассажиров воздушного судна числился Пригожин, сообщили в МЧС и Росавиации. По данному факту возбуждено уголовное дело. Соболезнования в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что перед этим глава ЧВК "Вагнер" только-только прибыл в РФ из Африки.