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25 августа, 10:33
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Песков назвал ложью утверждения о причастности Кремля к катастрофе с Пригожиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютной ложью утверждения о причастности Кремля к крушению самолёта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Представитель Кремля отметил, что вокруг авиакатастрофы и трагической гибели пассажиров самолёта в Тверской области сейчас очень много спекуляций.

"Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Всё это абсолютная ложь. И здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах", — сказал он журналистам.

Лавров прокомментировал крушение самолёта Пригожина

Лавров прокомментировал крушение самолёта Пригожина

Как уже рассказывал Лайф, авиакатастрофа произошла 23 августа, бизнесджет рухнул в Тверской области у посёлка Куженкино. В момент ЧП на борту находилось десять человек, не выжил никто. Одним из пассажиров воздушного судна числился Пригожин, сообщили в МЧС и Росавиации. По данному факту возбуждено уголовное дело. Соболезнования в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что перед этим глава ЧВК "Вагнер" только-только прибыл в РФ из Африки.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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