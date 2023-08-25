Песков назвал ложью утверждения о причастности Кремля к катастрофе с Пригожиным

Представитель Кремля отметил, что вокруг авиакатастрофы и трагической гибели пассажиров самолёта в Тверской области сейчас очень много спекуляций.

"Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Всё это абсолютная ложь. И здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах", — сказал он журналистам.