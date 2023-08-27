СК РФ: Экспертиза установила личности погибших при крушении самолёта Пригожина
Завершены молекулярно-генетические экспертизы в рамках расследования крушения самолёта Евгения Пригожина в Тверской области. Об этом сообщила руководитель управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.
Руководитель управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко сообщила о завершении молекулярно-генетических экспертиз в рамках расследования крушения самолёта в Тверской области. Видео © T.me / Следком
"В рамках расследования крушения самолёта в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", — говорится в сообщении.
Как уже рассказывал Лайф, 23 августа самолёт Пригожина Embraer Legacy 600 потерпел крушение в Тверской области. На борту находилось десять человек, в том числе и сам предприниматель, все погибли. По данным Flightradar24, бизнесджет начал резко снижаться в последние секунды полёта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что перед трагедией Пригожин прибыл на родину из Африки.
ТАСС / Виталий Шустров