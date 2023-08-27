СК РФ: Экспертиза установила личности погибших при крушении самолёта Пригожина

Завершены молекулярно-генетические экспертизы в рамках расследования крушения самолёта Евгения Пригожина в Тверской области. Об этом сообщила руководитель управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.

Руководитель управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко сообщила о завершении молекулярно-генетических экспертиз в рамках расследования крушения самолёта в Тверской области. Видео © T.me / Следком

"В рамках расследования крушения самолёта в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", — говорится в сообщении.