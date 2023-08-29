Дело Лерчек передали следователю, занимавшемуся мошенничеством на космодроме Восточный
Mash: Уголовное дело Лерчек передали в аппарат ГСУ СК России
В аппарат Главного следственного управления СКР передали уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Такое решение принято на основании ущерба, который Лерчек нанесла экономике России. Теперь делом инфоцыганки будет заниматься сотрудник ГСУ СКР, который расследовал хищения на космодроме Восточный.
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Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Вопреки судебному запрету, они пользовались Интернетом и общались со свидетелями по делу. Из-за этого СК запросил у суда изменение меры пресечения Чекалиным на домашний арест. Ранее Артёму Чекалину оставили прежнюю меру пресечения, как и для самой Валерии. Прокуратура обжаловала решение. А 14 августа Артём Чекалин явился в суд без Лерчек и попросил о поблажке, но мера пресечения обоим изменена не была.
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