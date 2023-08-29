Дело Лерчек передали следователю, занимавшемуся мошенничеством на космодроме Восточный

В аппарат Главного следственного управления СКР передали уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash .

Такое решение принято на основании ущерба, который Лерчек нанесла экономике России. Теперь делом инфоцыганки будет заниматься сотрудник ГСУ СКР, который расследовал хищения на космодроме Восточный.